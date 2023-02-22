«Наполи» сделал уверенный шаг для выхода в четвертьфинал ЛЧ

На фоне невероятного матча между «Ливерпулем» и «Реалом» противостояние «Айнтрахта» и «Наполи» ушло на второй план. Однако эти команды также порадовали зрителей яркой игрой, особенно в исполнении итальянского коллектива. Матчи Лиги Чемпионов традиционно являются одними из самых любимых в среде бетторов, а котировки на эти события предоставляют все букмекерские конторы мира. На сайте «РБ» можно ознакомиться со списком иностранных БК, которые предлагают высокие коэффициенты на поединки ЛЧ.

Несмотря на огромный прогресс «Айнтрахта» в последние два сезона, «Наполи» считался явным фаворитом противостояния. Неаполитанский клуб уже практически обеспечил себе чемпионство в Серии А, намереваясь пошуметь и в Лиге Чемпионов.

На протяжении всего матча итальянский коллектив владел тотальным игровым преимуществом. Почти 70% владения мячом, 10 ударов в створ ворот соперника, все это должно было привести к разгрому «Айнтрахта». Однако «Наполи» все же решил оставить небольшую интригу на ответное противостояние.

«Наполи» одержал более чем уверенную победу со счетом 2:0. Авторами голов в составе гостей стали Виктор Осимхен и Джованни Ди Лоренцо. При этом Хвича Кварацхелия не смог реализовать пенальти в первом тайме. Ответное противостояние состоится 16 марта 2023 года в Неаполе.