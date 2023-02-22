Хави: Игра с «МЮ» – словно большой матч Лиги Чемпионов

Нынешний розыгрыш Лиги Европы радует звездным составом участников, а на стадии 1/16 финала жребий свел «Манчестер Юнайтед» и «Барселону». В первом матче в столице Каталонии команды разошлись миром 2:2. Ответное противостояние состоится 24 февраля 2023 года на стадионе «Олд Траффорд». Аналитики букмекерской конторы «1хБет» настороженно оценивают шансы команд на итоговый успех, отдавая небольшое предпочтение «красным дьяволам». На портале Bookmaker Ratings представлена полезная информации о том, как пополнить 1xBet с телефона.

Своими ожиданиями от грядущего матча с «МЮ» поделился главный тренер «Барселоны» Хави. «Еще перед началом первого матча мы все знали, что поединки против «Манчестер Юнайтед» будут сложными. Перед ответным противостоянием это чувство только обостряется.

Игра между «МЮ» и «Барселоной» – словно большой матч решающей стадии Лиги Чемпионов. Из-за некоторых обстоятельств мы встречаемся в Лиге Европы, во многом это связано с глобальной перестройкой в обеих командах.

Несмотря на статус турнира, это противостояние интересно для зрителей. Игроки также воодушевлены, это одна из игр, что хочется провести хотя бы раз в жизни», – сказал Хави.