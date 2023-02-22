Президент «Наполи» о продаже Осимхена и Кварацхелии: Никогда не говори никогда

Футбольный клуб «Наполи» стал главным открытием в европейском футболе в нынешнем сезоне. Неаполитанский клуб уверенно лидирует в чемпионате Италии, попутно имея шансы пробиться в решающие стадии Лиги Чемпионов. Основными героями успехов «партенопейцев» являются Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен, к которым существует огромный интерес со стороны топ-клубов Европы. Вскоре всех поклонников футбола ожидают матчи ЛЧ и ЛЕ. Используя бонусы за пополнение БК, можно сделать бесплатный прогноз на матч любимой команды, все подробности на сайте «РБ».

На вопрос о возможной продаже Осимхена и Кварацхелии ответил президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. «Перед началом сезона я уже знал, что результаты «Наполи» пойдут в гору. Когда в команде находятся одни и те же игроки на протяжении длительного времени, прогресс неминуем.

При этом наши трансферы сработали выше всяческих похвал. Я очень хорошо заключаю контракты, и когда футболисты просят уйти, я блокирую все их попытки. Однако иногда поступают предложения, от которых просто невозможно отказаться. Я надеюсь, что Осимхен и Кварацхелия будут долго сиять в составе нашей команды. Но никогда не говори никогда», – сказал Аурелио Де Лаурентис.