Агент полузащитника «Болоньи» Фергюсона подтвердил интерес со стороны «Милана» и «Ювентуса»

Шотландский полузащитник Льюис Фергюсон перешел в «Болонью» прошлым летом всего за 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне 23-летний футболист раскрылся как один из самых работоспособных игроков средней линии во всей итальянской лиге. За этим неминуемо последовал интерес со стороны грандов Серии А – «Милана» и «Ювентуса». Следить за событиями европейского футбола стало очень просто, нужно лишь скачать приложение 1Win на телефон по инструкции, представленной на портале Bookmaker Ratings.

Летом 2022 года «Болонья» совершила непримечательный трансфер полузащитника «Абердина» Льюиса Фергюсона за 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне Серии А шотландский хавбек появился на поле 17 раз и отметился тремя забитыми мячами. Его вклад в атакующую и оборонительную игру коллектива Тьяго Мотты оценили «Милан» и «Ювентус», о чем сообщил агент футболиста.

«Не буду скрывать, к Фергюсону есть предметный интерес со стороны «Милана» и «Ювентуса». «Болонья» открыта для переговоров, по моей оценке, сумма трансфера должна составить не менее 8 млн евро. Однако есть свежий пример Хикки, которого продали за 20 млн фунтов стерлингов, хотя он не сыграл за клуб и 50 матчей.

Фергюсон заслуживает лучшего. Он оказался в новой стране, но быстро выучил язык и адаптировался к более сильному чемпионату. Льюис очень мастеровитый игрок, который отличается высоким уровнем профессионализма», – сказал агент игрока Билл Макмердо.