У Владивостоці дружинам вбитих окупантів подарували ковбасу (фото)

Міська адміністрація російського Владивостоку подарувала ковбасу дружинам загиблих в Україні окупантів.

Відповідні фотозвіти опублікували у телеграм-каналі міської адміністрації. Потім повідомлення видалили, однак воно збереглося в архіві.

«Адміністрація Владивостока разом з компанією «Ратимир» вручила продуктові набори родинам загиблих учасників СВО», — йшлося в дописі.

Видання The Insider, яке звернуло увагу на «ковбасні подарунки» вдовам, пише, що компанія називає себе «одним з лідерів серед брендів м’ясної продукції на Далекому Сході». Вона виготовляє ковбаси, сосиски, паштети, консерви та напівфабрикати.

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