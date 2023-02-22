Стали відомі імена ведучих та коментаторів Євробачення 2023

Ведучою від України стане фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, а коментатором шоу – ведучий українських нацвідборів Тімур Мірошниченко.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
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Ведучими від Британії стануть британські співачки Ханна Веддінгхем та Аліша Діксон, а також багаторічний ведучий конкурсу Грем Нортон. Коментаторкою від Великої Британії стала Сем Квек. Разом вони проведуть гранд-фінал Євробачення-2023, що відбудеться на арені Liverpool в суботу, 13 травня.
Два півфінали, що відбудуться 9 та 11 травня також проведуть Саніна, Веддінгхем та Діксон.
“Для мене велика честь вести Євробачення-2023. Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить із Британією. Мені водночас бентежно і радісно бути частиною Євробачення цьогоріч. Я впевнена, що, навіть під час війни ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні”, — коментує Юлія Саніна.
Постійний коментатор Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко разом з Сем Квек стануть ведучими прямої трансляції урочистої церемонії відкриття Євробачення-2023 на офіційному ютуб-каналі пісенного конкурсу. Окрім цього, Мірошниченко з’являтиметься у відеовставках прям під час ефіру та коментуватиме конкурс прямо в центрі подій.
“Я вже майже двадцять років є частиною української родини Євробачення, і це завжди незвичайно особлива подія, яка усіх нас об’єднує музикою. Я радий бути коментаторським голосом України з Ліверпуля, знайомити нових та існуючих шанувальників Євробачення з усіма подіями прямо з Арени та, безсумнівно, деякими ексклюзивами з-за лаштунків”, — поділився враженнями Мірошниченко.
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