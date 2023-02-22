Українські боксери не поїдуть на чемпіонат світу через участь росіян та білорусів

Збірна України з боксу не братиме участі на чемпіонатах світу серед жінок та чоловіків у 2023 році. Про це пише Суспільне з посиланням на віцепрезидента федерації боксу Олега Ільченка.

Відповідно рішення ухвалили через допуск до змагань атлетів з росії та Білорусі, яким дозволили виступати під своїм прапором. Відповідне рішення IBA ухвалила у жовтні 2022 року, коли зняла заборону на участь у змаганнях боксерам з цих країн.

«Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів — це Росія та Білорусь—, — пояснив Ільченко.

Крім України, також бойкотуватимуть змагання дев’ять країн: США, Польща, Швейцарія, Нідерланди, Велика Британія, Ірландія, Чехія, Швеція та Канада.

Ільченко додав, що українські боксери також бойкотуватимкть Олімпіаду-2024, якщо там будуть виступати боксери з росії чи Білорусі.

Чемпіонат світу з боксу серед жінок 15-31 березня прийматиме індійський Нью-Делі. Чоловіча світова першість 1-14 травня проходитиме в узбекистанському Ташкенті.

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