Перший трейлер фільму «Памфір»: драма, яка відкрила світові справжню українську сутність, виходить у національний прокат вже з 23 березня 2023 року

Всесвіт фільму «Памфір» сповнений сенсів, кодів та знаків, які цікаво відкривати та досліджувати в кожній його сцені. Українська драма вже завоювала прихильність міжнародної аудиторії та підкорила українське кіно товариство — час знайомитися з широким колом глядачів. Дивіться у кіно з 23 березня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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Події фільму «Памфір» розгортаються у західних областях України напередодні традиційного карнавалу Маланка. Режисером та автором сценарію фільму є Дмитро Сухолиткий-Собчук. Памфір повертається додому після тривалої відсутності, щоб возз’єднатися з сім’єю. Безумовна любов сім’ї Памфіра має побічну дію і змушує його звернути на ризикований шлях з незворотніми наслідками.

«Памфір» — захоплююча історія, яка є локальною та універсальною водночас через велику кількість нашарувань та закладених сенсів. Це історія про міжособистісну та водночас суспільну боротьбу, метою якої є збереження цілісності своєї родини та своїх кордонів, навіть попри нехтування загальнолюдськими моральними орієнтирами. Ідея та мотиви стрічки безпрецедентно перегукуються із сучасністю. Представники міжнародної кіноспільноти, яким випала нагода побачити картину, зазначають, що українці — справжні, щирі, нестримні у своїх почуттях, а Україна — унікальна і неймовірна.

«Після перегляду фільму глядач має вийти із залу з вірою в те, що в кожного з нас є сила відстояти майбутнє своє і своїх дітей, навіть, якщо здається, що весь світ проти тебе. Що є червоні лінії, які ми нікому не дозволимо перетнути. Один із партнерів, який долучився на фінальному етапі створення фільму, сказав, що це історія, яка захопила його з першого кадру і не відпускала до фінальних титрів. Він забув, що дивиться кіно, і жив разом з героями фільму. Це магія кіно, заради якої всі ми працюємо і те, що шукаємо в кожному фільмі, який збираємось переглянути», — ділиться генеральна продюсерка фільму Олександра Костіна.

«Для мене буде великим здобутком і напевно великою радістю, якщо глядач вступить в діалог з твором. Хотілося б, щоб він звучав у думках людей, які покинуть зали, впродовж певного часу, аби було місце для рефлексії. У картині закладено дуже багато контекстів: від історичного минулого до сьогодення, протистояння різного роду дуальностей, як релігійних так і індивідуальних у питаннях моралі совісті, відповідальності. Сподіваюсь, фільм не залишить байдужим тих, хто її перегляне», — говорить про очікувану реакцію від українських глядачів режисер та автор сценарію фільму Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Сюжетним тлом кінокартини виступив традиційний обряд, відомий на Буковині — Маланка. Вона є окрасою фільму і віддзеркалює певну знаковість в контексті життєвої історії персонажів. Творці зазначають, що після перегляду стрічки більшість глядачів відкриють для себе Маланку вперше, та попри це сподіваються, що з часом цей магнітично-чаруючий обряд стане частиною культурного дозвілля українців з усіх регіонів нашої країни.

Наприкінці січня — у лютому в Києві, в Українському домі, була представлена виставка «Памфірова Маланка. Танець смерті та життя», що об’єднала кіномистецтво та народні традиції. На виставці представили понад 40 костюмів, реквізит та понад 100 обрядових масок, а також фото- і відеоматеріали про роботу над фільмом, котрі розкривають творчу лабораторію режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, унікальні творчі знахідки художника-постановника Івана Михайлова та оператора Микити Кузьменка. Продюсерка виставки і співпродюсерка фільму Альона Тимошенко прагне показати виставку й в інших українських містах, аби ще більше заглибити майбутніх глядачів в історію створення «Памфіру» — слідкуйте за анонсами.

Споглядайте Маланку, вивчайте містично-захопливу культуру західних регіонів, дивіться глибше та шукайте приховані сенси в драмі «Памфір» — у кінотеатрах вже з 23 березня 2023 року.

Дистриб’ютором фільму в Україні виступає компанія FILM.UA Distribution.