У Європі перебуває 4,6 млн українців — віцепрем’єр-міністерка

Перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко на брифінгу після засідання Комітету постійних представників країн ЄС розповіла, що зараз у Європі перебувають 4,6 млн українців.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Нам потрібно, щоб вони повернулися назад для відбудови та для відновлення України. Але для цього потрібно відбудувати житлові будинки. Треба відновити соціальну інфраструктуру, в тому числі дитячі садки з укриттями, школи з укриттями. І, звісно, нам потрібна економічна складова не тільки для покриття дефіциту бюджету, що очевидно є першочерговою метою. Нам також потрібно створити робочі місця та створити різні програми для жіночого підприємництва, для підприємництва ветеранів, щоб знову зробити наш ринок праці активним”, — зазначила вона.

Свириденко також прогнозує, що наступного року експорт агропродукції з України може бути меншим, оскільки на це впливає факт того, що 2.6 мільйони гектарів української землі зараз заміновано і потребує розмінування.

“Програми розмінування тривають роками і ми маємо починати зараз. Щодо зеленого коридору — ми сподіваємося, що його буде подовжено протягом березня. Як ви зауважили, ми аграрна країна, і світ залежить від нас. І ми також залежимо від доходів від експорту. Ось чому для нас так важливо продовжувати експорт наших сільськогосподарських товарів і продовжувати експорт загалом. Тому я сподіваюся, що ще один порт буде додано до зеленого коридору”, — додала вона.

Скільки людей виїхали з України через війну

У грудні 2022 року уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що з початком повномасштабного вторгнення з України виїхало понад 14,5 мільйона українців. З них 11, 7 млн в’їхало до країн Євросоюзу. 7,7 млн зареєстровані в Європі як отримувачі тимчасового захисту. В Україні зареєстровано 4,7 млн внутрішньо переміщених осіб.

Через російське вторгнення в Україну та виїзд громадян за кордон чисельність населення України могла скоротитись до 33,5 мільйона людей.