Зеленський відповів на петицію щодо відновлення електронного декларування

Президент Володимир Зеленський очікує на ухвалення Верховною Радою законопроєкту № 8071, який передбачає відновлення електронного декларування посадовців. Про це йдеться у відповіді президента на петицію, яка зібрала майже 28 тисяч підписів.

Обов’язкове електронне декларування призупинили у липні через російське вторгнення. Тоді депутати ухвалили законопроект, відповідно до якого декларації необхідно буде подати протягом трьох місяців після завершення дії воєнного стану.

У вересні 2022 року голова франції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував законопроект № 8071, один з пунктів якого передбачав повернення електронного декларування. Лише 7 лютого його включили до порядку денного Верховної Ради, однак досі так і не розглянули.

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