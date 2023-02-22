Зима у Карпатах: як виглядає гора Піп Іван після п’ятиденного снігового шторму (фото)

Гору Піп Іван у Карпатах замело снігом після п’ятиденного шторму. Дивовижні фото опублікував керівник Явірницького гірського пошуково-рятувального загону Василь Фіцак.

«Після 5- ти діб шторму небеса отворились і подарували прекрасний день», — підписав він фото.

Гора Піп Іван — одна з найвищих вершин Українських Карпат висотою 2020,5 м. Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою «Білий Слон».

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