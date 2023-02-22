Помер командир першого батальйону полку «Азов» Олег Мудрак

22 лютого стало відомо, що помер Олег Мудрак, командир першого батальйону полку «Азов», який захищав Маріуполь.

Про це повідомив його племінник Данило Мудрак.

«Він завжди казав, що не хотів, щоб його смерть була «святом сліз». Хотів, щоб разом зібралися його люди і посміхаючись згадували найкращі моменти пов‘язані з ним», — написав він в Instagram.

Раніше Олег Мудрак провів шість місяців у російському полоні. Про причини загибелі захисника «Азовсталі» не повідомляють, але, можливо, причиною стали пережиті тортури.

Олег Мудрак брав участь у війні з перших днів 2014 року. У 2022 році він разом із побратимами захищав Маріуполь, де потрапив у полон. Повернувся звідти під час обміну 21 вересня 2022 року, був виснаженим і дуже худим.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.