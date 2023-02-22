23 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 23 лютого

Сьогодні Бруней відзначає День незалежності.

А у Гаяні проводять фестиваль Машрамані на честь Дня Республіки.

Яке релігійне свято 23 лютого

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого Харлампія — християнського мученика, який був єпископом у Малій Азії у XII cтолітті.

Святий Харлампій є покровителем чиновників, врожаю і домашніх тварин. Також він вважається захисником від душевних хвороб.

День ангела 23 лютого

Іменини в цей день святкують Валентина, Ганна, Галина, Прохор, Симон, Антон, Аркадій, Геннадій, Інокентій, Панкратій, Петро, Емілій.

Які історичні події стались 23 лютого

532 — візантійський імператор Юстиніан I наказав побудувати нову православну базиліку в Константинополі — Собор Святої Софії.

1854 — південноафриканська бурська Оранжева Республіка стала незалежною від Великої Британії.

1863 — британські мандрівники оголосили про відкриття джерел річки Ніл.

1874 — британець Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі з ракетками та м’ячем, яка нині відома як теніс.

1886 — американець Чарльз Голл електролітичним методом отримав алюміній.

1893 — німецький інженер Рудольф Дізель отримав патент на створений ним двигун, який зараз називають його іменем.

1944 — розпочалася депортація чеченського народу до Середньої Азії.

Хто народився 23 лютого

1443 — Матвій Корвін (Гуняді Матяш), король Угорщини, Хорватії, Богемії, герцог Австрії.

1744 — Майєр Ротшильд, засновник династії підприємців Ротшильдів.

1842 — Едуард Гартман, німецький філософ.

1878 — Казимир Малевич, російський і радянський художник, уродженець Києва.

1883 — Віктор Флемінг, американський кінорежисер, лауреат «Оскара».

1925 — Єлизавета Чавдар, українська співачка.

1954 — Віктор Ющенко, третій президент України (2005—2010).

1960 — Нарухіто, імператор Японії.

1983 — Емілі Блант, англійська акторка.

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