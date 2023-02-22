23 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 23 лютого
Сьогодні Бруней відзначає День незалежності.
А у Гаяні проводять фестиваль Машрамані на честь Дня Республіки.
Яке релігійне свято 23 лютого
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого Харлампія — християнського мученика, який був єпископом у Малій Азії у XII cтолітті.
Святий Харлампій є покровителем чиновників, врожаю і домашніх тварин. Також він вважається захисником від душевних хвороб.
День ангела 23 лютого
Іменини в цей день святкують Валентина, Ганна, Галина, Прохор, Симон, Антон, Аркадій, Геннадій, Інокентій, Панкратій, Петро, Емілій.
Які історичні події стались 23 лютого
532 — візантійський імператор Юстиніан I наказав побудувати нову православну базиліку в Константинополі — Собор Святої Софії.
1854 — південноафриканська бурська Оранжева Республіка стала незалежною від Великої Британії.
1863 — британські мандрівники оголосили про відкриття джерел річки Ніл.
1874 — британець Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі з ракетками та м’ячем, яка нині відома як теніс.
1886 — американець Чарльз Голл електролітичним методом отримав алюміній.
1893 — німецький інженер Рудольф Дізель отримав патент на створений ним двигун, який зараз називають його іменем.
1944 — розпочалася депортація чеченського народу до Середньої Азії.
Хто народився 23 лютого
1443 — Матвій Корвін (Гуняді Матяш), король Угорщини, Хорватії, Богемії, герцог Австрії.
1744 — Майєр Ротшильд, засновник династії підприємців Ротшильдів.
1842 — Едуард Гартман, німецький філософ.
1878 — Казимир Малевич, російський і радянський художник, уродженець Києва.
1883 — Віктор Флемінг, американський кінорежисер, лауреат «Оскара».
1925 — Єлизавета Чавдар, українська співачка.
1954 — Віктор Ющенко, третій президент України (2005—2010).
1960 — Нарухіто, імператор Японії.
1983 — Емілі Блант, англійська акторка.
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