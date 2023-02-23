У Таджикистані біля кордону з Китаєм стався землетрус магнітудою 7,2

Вранці 23 лютого у Таджикистані на глибині 10 км стався землетрус магнітудою 7,2.

Про це повідомляє Reuters.

Епіцентр землетрусу знаходиться приблизно за 82 км від кордону з Китаєм. Поштовхи помітили у деяких районах Сіньцзяна, враховуючи Кашгар та Артукс. Електропостачання і зв’язок були в нормі.

Державні ЗМІ Китаю зазначають, що на ділянці Аксу — Кашгар призупинили рух пасажирських поїздів. Місцева влада перевіряє мости і тунелі.

Нагадаємо, 20 лютого у провінції Хатай на півдні Туреччині знову зафіксували сильний землетрус неподалік кордону з Сирією.

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