Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 23 лютого

За минулу добу українські військові знищили 790 окупантів, 16 танків та три БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на ранок 23 лютого орієнтовно склали:

особового складу — близько 145850 (+790) осіб,

танків — 3350 (+16) од,

бойових броньованих машин — 6593 (+24) од,

артилерійських систем — 2352 (+7) од,

РСЗВ — 471 (+0) од,

засоби ППО — 244 (+1) од,

літаків — 299 (+0) од,

гелікоптерів — 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2029 (+3),

крилаті ракети — 873 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5215 (+3) од,

спеціальна техніка — 228 (+2).

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