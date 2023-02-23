Росія планує ракетний удар по Україні на 23-24 лютого — Буданов

Голова української воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що росія планує здійснити ракетний обстріл України в річницю повномасштабного вторгнення. Про це він заявив в інтерв’ю «Українській правді».

«Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар… 23-24 — у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більше 20 разів», — запевнив Буданов.

Він додав, що ситуація 14 січня, коли повітряну тривогу в Києві увімкнули лише після обстрілу, навряд чи повториться. Тоді росіяни здійснили експериментальний пуск ракети 48Н6ДМ з пускової С-300. Однак рф не має такого озброєння в достатніх обсягах.

Раніше у Повітряних силах також заявили, що росія на річницю вторгнення може завдати удару по Україні чи посилити атаки на фронті. Проте Сили оборони готові до цього.

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