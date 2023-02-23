Пес Патрон пройшов обстеження у лікарні. Що трапилось із чотирилапим сапером

Стало відомо, що пес Патрон пройшов обстеження в лікарні через свою роботу сапером.

Про це повідомляють на його Instagram-сторінці.

У дописі зазначають, що Патрон здоровий, але мусить планово проходити обстеження та здавати аналіз крові через свою діяльність.

«Я вдихаю речовини, які при накопиченні в організмі можуть завдати мені шкоди. Щоб цього не сталось — я під постійним наглядом людей і лікарів», — написали від імені пса.

Також Патрон відкриває збір на лікування тварин, які страждають від переломів, числених ран, інфекційних хвороб. Кошти передадуть зоозахисній організації.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.