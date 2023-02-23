Окупанти можуть готувати провокації на Сіверщині — ОК «Північ»

Окупанти можуть готувати провокації до річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Про це повідомили в ОК «Північ».

Ймовірно, росіяни хочуть звинуватити українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та військових, одягнених у піксель, схожий на форму ЗСУ.

«Зазначаємо, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті. Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога», — наголосили в оперативному командуванні.

Голова розвідки Буданов також заявив, що росія готується завдати по Україні ракетних ударів 23-24 лютого.

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