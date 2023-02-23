В Раду внесли законопроєкт про мінімальний термін підготовки мобілізованих

У парламент внесли законопроєкт №9050, який пропонує доповнити першу частину у статті 39 «Про військовий обов’язок і військову службу».

Про це повідомляють на сайті Ради.

Ініціатор законопроєкту пропонує нардепам визначити мінімальний термін військової підготовки мобілізованих. У документі зазначають, що призовники, які не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів, можуть бути направлені до зони бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менш як тримісячної підготовки.

Ті мобілізовані, які протягом попередніх п’яти років не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за фахом, законпроєкт пропонує допускати до зони бойових дій після щонайменше одного місяця підготовки.

Тим часом на Банковій вважають, що кампанія добровільної мобілізації, яка нещодавно стартувала в Україні, дала «хороші результати».

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