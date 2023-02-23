У Бєлгородській області росії впав штурмовик Су-25. Пілот загинув (фото)

У Міноборони росії повідомили, що штурмовик Су-25, який повертався на аеродром базування, розбився у Бєлгородській області.

Літак впав у Валуйському районі на окраїні села. Як зазначили в Міноборони рф, пілот встиг катапультуватись, але не вижив.

За попередніми даними, причиною авіакатастрофи стала технічна несправність. Фотографії, зроблені нібито на місці падіння літака, оприлюднив російський Telegram-канал Baza.

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