На Одещині російський агент розвідував позиції української ППО (фото)

У Білгород-Дністровському районі Одеської області затримали агента росії, який розвідував позиції української ППО поблизу Чорного моря.

Також зрадник фіксував результати ворожих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, зокрема, по мосту через Дністровський лиман, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затримали ворожого поплічника на спробі передачі агресору закритих відомостей про оборону морського узбережжя. Ним виявився місцевий житель, якого завербували через його брата-окупанта.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його тримають під вартою.

Нагадаємо, у Вінниці СБУ затримала злочинця, який вербував колишніх українських в’язнів до ПВК «Вагнера». Ворожим агентом виявився рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування.

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