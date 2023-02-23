У росії впали 10 із 11 ракет, які вона випустила по Україні 20 лютого

20 лютого росія випустила по Україні 11 зенітних керованих ракет, з яких 10 впали у Бєлгородській області.

Про це на брифінгу заявив Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

Окупанти намагались завдати удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в районі Харкова та області. У результаті лише одна ракета впала на території України, решта вибухнули у повітряному просторі рф. Уламки впали на територію Бєлгородської області.

Громов зазначив, що через несправне озброєння і слабку підготовку окупантів на територій росії все частіше трапляються вибухи.

«Внаслідок цих «прикрих» випадків поширюються панічні настрої серед населення Бєлгородської області, яке вже розуміє, як це — жити без електрики та опалення», — каже Громов. Є інформація про схожі самообстріли у Курській та Воронезькій областях.

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