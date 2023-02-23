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У Фінляндії 24 лютого муніципалітети підсвітять у кольори українського прапора

23.02.2023

У Фінляндії муніципалітети у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого піднімуть прапори та підсвітять будівлі у кольори українського прапора.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Фінські церкви також підтримають Україну. Лютеранські та православні парафії цього дня дзвонитимуть у дзвони по всій країні. Також церкви організовують численні заходи у пам’ять про жертв війни.

Зокрема, 24 лютого в Гельсінкі в Успенському кафедральному соборі відбудеться молебень про мир, а опівдні дзвони православних храмів дзвонитимуть заради миру. Увечері церковні дзвони знову залунають на підтримку акції у центрі Гельсінкі.

Жителі міста запалять свічки на сходах Кафедрального собору. На Сенатській площі співатимуть хор Товариства українців у Фінляндії та квартет Ylioppilaskunnan laulajat.

Раніше стало відомо, що Рада Європи проведе церемонію з нагоди річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого.

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