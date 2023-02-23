Євросоюз запровадив нові санкції проти Ірану

Європейський союз розширив санкції проти Ірану через порушення прав людини у країні.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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В ЄС зазначили, що засуджують застосування сили іранськими правоохоронцями проти мирних демонстрантів, що призвело до загибелі людей і великої кількості поранених, а також вимагають покарання для винних у смерті 22-річної Махси Аміні, розслідування побиття демонстрантів, і звільнення затриманих протестувальників.
“Відповідно до зобов’язань Євросоюзу розв’язувати всі питання, що викликають занепокоєння щодо Ірану, включаючи ситуації з правами людини, 32 особи та 2 юридичні особи мають бути включені до переліку фізичних та юридичних осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи”, — йдеться у повідомленні в журналі.
Серед включених до чорного списку фізичних осіб чиновники, силовики, працівники судової та пенітенціарної систем.
Також під санкції потрапили юридичні особи — структури, пов’язані з фінансуванням поліції та сил безпеки.
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