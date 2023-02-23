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В Італії проведуть конференцію з питань відбудови України 

23.02.2023

У квітні в Італії відбудеться конференція з відбудови України, заявила голова італійської Ради міністрів Джорджа Мелоні.

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На цій конференції італійські компанії дадуть рекомендації щодо відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури. Як повідомляють в Офісі президента України, конференція відбудеться у Римі.

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