В Італії проведуть конференцію з питань відбудови України 

У квітні в Італії відбудеться конференція з відбудови України, заявила голова італійської Ради міністрів Джорджа Мелоні.

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На цій конференції італійські компанії дадуть рекомендації щодо відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури. Як повідомляють в Офісі президента України, конференція відбудеться у Римі.