Вийшов комікс «Своя війна» про матір захисника «Азовсталі» з позивним «Орест»

Журнал Inker випустив комікс «Своя війна» про матір захисника «Азовсталі» Дмитра Козицького з позивним «Орест».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

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Для цього Inker поспілкувався з матірʼю «Ореста» Іриною Юрченко, яка працювала провідницею на евакуаційних потягах, які безперервно курсували в перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

«Життя за графіком із максимальним ступенем передбачуваності змінюється з першими сиренами. І от тепер її донька переховується у бомбосховищі, син – в оточенні на «Азовсталі», а вона сама опиняється у сповненому страху та паніки евакуаційному потязі без права на сон і відпочинок», – описують сюжет в Inker.

Комікс «Своя війна» ввійшов до сьомого номеру «Евакуація», вихід якого приурочили до річниці повномасштабного вторгнення.

Номер «Евакуація» містить ще три історії: «Де мої діти?» про батька-одинака з Маріуполя, який виховує трьох дітей; «Казах» про казахського правозахисника, який у 2019 році отримав політичний притулок в Україні; «Мопед не залишу» про чоловіка, який у травні 2022-го повернувся в Сєвєродонецьк по мопед, який зібрав «з нуля» власноруч.