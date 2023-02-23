Нардеп від «Слуги народу» Трухін написав заяву про складання мандату депутата

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін написав заяву про складання депутатського мандату.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Він оприлюднив заяву Трухіна та розповів, що відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет Верховної Ради. Її розглянуть на найближчому засіданні.

Напередодні стало відомо, що Трухін уклав угоду зі слідством і визнав свою провину у пропозиції хабара поліцейському. Згідно з нею він повинен перерахувати 6 млн грн на проєкт «Армія дронів», а також заплатити 68 тис. грн штрафу (максимальна сума у за статтею, яку інкримінують Трухіну).

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року нардеп від «Слуги народу» Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Сам Трухін стверджував, що не перебував за кермом, і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів.

1 лютого 2022 року ЗМІ оприлюднили відео з нагрудної камери поліцейського. На ньому видно, як Трухін хотів залишити місце ДТП, а потім запропонував правоохоронцю «150 тисяч бонусу» за допомогу. Після цього Трухіна виключили з фракції «Слуги народу».

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