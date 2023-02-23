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Нардеп від «Слуги народу» Трухін написав заяву про складання мандату депутата

23.02.2023

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін написав заяву про складання депутатського мандату.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Він оприлюднив заяву Трухіна та розповів, що відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет Верховної Ради. Її розглянуть на найближчому засіданні.

Напередодні стало відомо, що Трухін уклав угоду зі слідством і визнав свою провину у пропозиції хабара поліцейському. Згідно з нею він повинен перерахувати 6 млн грн на проєкт «Армія дронів», а також заплатити 68 тис. грн штрафу (максимальна сума у за статтею, яку інкримінують Трухіну).

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року нардеп від «Слуги народу» Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Сам Трухін стверджував, що не перебував за кермом, і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів.

1 лютого 2022 року ЗМІ оприлюднили відео з нагрудної камери поліцейського. На ньому видно, як Трухін хотів залишити місце ДТП, а потім запропонував правоохоронцю «150 тисяч бонусу» за допомогу. Після цього Трухіна виключили з фракції «Слуги народу».

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