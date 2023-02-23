СБУ викрила в Лимані експосадовців «Укрзалізниці», які ремонтували військові ешелони рф

Служба безпеки затримала у Лимані на Донеччині ще двох поплічників ворога, які допомагали росіянам перекидати військових та озброєння рф залізницею.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисниками виявились двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу «Укрзалізниці». На початку вторгнення вони підтримали загарбників та добровільно пішли на співпрацю з ними.

За це під час захоплення Лиману їх призначили до складу окупаційної адміністрації. За даними слідства, один з колаборантів очолив дорожні електромеханічні майстерні у «дирекції інфраструктури залізниці днр». Інший зрадник був його підлеглим і виконував функції «головного інженера».

Колаборанти відповідали за справність залізничних об’єктів для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів окупантів на схід України. Для цього координували роботу дорожніх майстерень з відновлення електропідстанцій на залізних сполученнях в захоплених районах Волновахи та Іловайська.

Після деокупації Лиману колаборанти намагались сховатися від правосуддя. Але співробітники СБУ встановили їхнє місцезнаходження і затримали.

Правоохоронці вручили обом фігурантам підозру за колабораційну діяльність. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

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