Велика Британія долучається до міжнародної коаліції з відновлення української залізниці

“Укрзалізниця” запустила програму “Залізна українізація”, щоб позбутися російських і радянських назв та позначок. Крім того, у найближчі роки перевізник також планує перейти від радянської системи залізничних умовних позначень та сигналів до загальноєвропейських. Водночас не припинятимуть робіт з ремонту пошкоджених ворогом вокзалів, колій та потягів. До міжнародної коаліції з відновлення української залізниці долучається і Велика Британія. Що саме передадуть Україні, та як це допоможе пришвидшити перемогу – дивіться далі.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

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Мільйони врятованих життів. Сотні перевезених міжнародних делегацій найвищого рівня. Тисячі військових, що регулярно курсують за маршрутом: дім – війна.

“Укрзалізниця” – символ українського спротиву і повноцінний учасник війни. Понад 20 тисяч кілометрів колій, які цілодобового обслуговують і фронт, і цивільних. За лічені дні залізниця відновлює сполучення з деокупованими територіями, зшиваючи залізними нитками карту країни. І так само регулярно зазнає ударів російських ракет.

За даними Міністерства інфраструктури, торік росіяни пошкодили понад шість тисяч кілометрів шляхів “Укрзалізниці”, зруйновано майже 70 мостів. За підрахунками Київської школи економіки, збитки перевищили чотири мільярди доларів. У цю суму входить також вартість розбитих вокзалів, понівечених вагонів, зруйнованих електромереж.

У нас десятки тисяч пошкоджень залізничної інфраструктури. Та попри все ми знаходимо спосіб проводити ремонт і не припиняти руху. Звісно, на повне відновлення підуть роки, і на це будуть потрібні значні кошти. Але поки що мусимо шукати спосіб швидко все полагодити та відновити роботу – Олександр Камишін, в.о. голови правління АТ “Укрзалізниця”

Десятки закордонних компаній готові допомогти “Укрзалізниці” знову повноцінно стати на рейки. Свої послуги пропонують німецькі, канадські, польські та австрійські колеги. Доєдналися виробники обладнання та запчастин. У Великій Британії одна з компаній, що спеціалізується на виготовленні модульних мостів у воєнних умовах, виробляє продукцію для України. Замовлення оплачує Сполучене королівство.

Британський уряд обіцяє передати “Укрзалізниці” матеріалів на 10 мільйонів фунтів. Йдеться про модульні мости, які можна швидко звести, та обладнання для ремонту обшивки тунелів. Це має допомогти швидше запустити рух поїздів на понищених ділянках. Перша партія такої допомоги, до речі, вже прибула в Україну – через Польщу.

За підрахунками британських інженерів, встановити модульний міст можна за два тижні. Тоді як на зведення бетонного – підуть місяці. Ще в січні в Британію прибули українські інженери, які навчаються збирати модульні мости. Після повернення в Україну вони інструктуватимуть своїх колег.

Це матиме суттєвий вплив на допомогу Україні у роботі залізниці. Так українці зможуть не лише оперативніше розвозити товари в межах країни, а й доставляти їх за кордон, наприклад, зерно. І це стримуватиме зростання цін на хліб по всьому світу – Марк Гарпер, міністр транспорту Великої Британії.