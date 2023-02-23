У Бучі завершується відновлення багатоповерхівки, що постраждала від ракетних обстрілів

У Бучі завершують відбудову житлової багатоповерхівки по вулиці Водопровідній, яка зазнала пошкоджень під час ракетних обстрілів.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

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Після ракетних обстрілів цього будинку росіянами капітального ремонту потребували 20 квартир, під’їзд і дах.

Наразі роботи майже завершені. Оновлені пожежні виходи, вікна на горищі та сходових майданчиках.

Проведено й капітальний ремонт під’їзду та квартир.

Тепер власники відремонтованих осель нарешті зможуть повернутися додому.

Всі роботи виконали коштом Бучанської міської ради.