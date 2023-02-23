У Бучі завершується відновлення багатоповерхівки, що постраждала від ракетних обстрілів

У Бучі завершують відбудову житлової багатоповерхівки по вулиці Водопровідній, яка зазнала пошкоджень під час ракетних обстрілів.
Про це повідомляє Amazing Ukraine.
Читай також: У Дніпрі демонтували пам’ятник Горькому
Після ракетних обстрілів цього будинку росіянами капітального ремонту потребували 20 квартир, під’їзд і дах.
Наразі роботи майже завершені. Оновлені пожежні виходи, вікна на горищі та сходових майданчиках.
Проведено й капітальний ремонт під’їзду та квартир.
Тепер власники відремонтованих осель нарешті зможуть повернутися додому.
Всі роботи виконали коштом Бучанської міської ради.
- ЄС виділить €7 мільйонів на проєкти зеленої розбудови українських міст
- Франція допоможе у розвитку Чорнобильської зони – Міндовкілля
- З Литви в Україну відправили понад шість тисяч пакетів для крові
- Україна отримає від США рідкісні БМП
- У Нафтогазі заявили про збитки у $1 мільярд через війну
- 10 гривень із кожного придбаного квитка на фільм «Мирний-21» передадуть фонду «Повернись живим»
- Шмигаль розповів, скільки коштів вже акумулювати на відновлення України
- У Бахмуті залишаються 6 тис. мирних жителів, — Верещук
- Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти Московської біржі та російських банкірів
- Українську монету визнали найкращою в світі
- Суд дозволив забудувати багатоповерхівками 16 гектарів біля музею в Пирогові
- Іспанія виділить €1,5 мільйона на створення культурного хабу у Львові