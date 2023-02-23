Відновлення Херсона обговорили у Нідерландах

Члени української делегації, перебуваючи у нідерландському місті Гаага, зустрілися з паном Рубеном Пітером Брекельмансом, членом Палати представників Prinses Irenepad 1 Den Haag та його політичним помічником Лавіною Хістербек.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

Читай також: Швейцарія надіслала Україні вже понад 1 000 тонн гуманітарної допомоги

Під час спілкування присутні обговорили питання відновлення міст України: Херсона, Миколаєва та Маріуполя.

Також підняли важливі питання, пов’язані з війною рф проти України – зокрема репарацій.

Так, було наголошено, що Україні потрібно передати всі заморожені активи росії, аби відновлення відбувалося за рахунок країни-агресора. Це питання просили підняти у парламенті Нідерландів і злагоджено у всьому світі концентрувати на цьому увагу.

Нагадаємо, що вказану зустріч та поїздку організовано Громадською організацією “Мережа захисту національних інтересів “АНТС”, разом з партнером ICUV – International Centre for Ukrainian Victory (Міжнародний центр української перемоги), які сприяють співпраці між головами українських територіальних громад та міжнародними партнерами задля зміцнення стійкості громад під час війни та після перемоги.