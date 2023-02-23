Кіровоградщина отримає понад три мільйони гривень на проєкти з відновлення України

Кіровоградщина отримає три мільйони 750 тисяч гривень на три проєкти з відновлення України. Кількість проєктів для області можуть збільшити.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

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У 2022 році Кіровоградщина подала на Програму з відновлення 127 проєктів на загальну суму понад три мільярди 600 мільйонів гривень, розповів Андрій Райкович. З них в міністерстві розвитку територій відібрали три – в Олександрійській, Новомиргородській громаді Новоукраїнського району і Катеринівській громаді Кропивницького району.

За словами керівника групи технічної підтримки Ігоря Кістеньова-Кавказького, цей список можуть збільшити: “Це може бути чотири громади, а можливо й більше. Ми працюємо з Європейським інвестиційним банком. Це потужна фінансова інституція”.

Профінансують капітальні ремонти дитсадка “Калинонька” Новомиргородської громади й колегіуму в Олександрійській громаді та реконструкцію очисних споруд в Кропивницькому районі.

Міський голова Новомиргорода Ігор Забажан розповів Суспільному, що в дитсадку утеплять зовнішні стіни, замінять вікна, двері й огорожу навколо території, встановлять пандуси й ігрові дитячі комплекси, перепланують санвузли, відремонтують покрівлю й спортивний зал. У підвалі облаштують укриття: “Буде співфінансування від громади. Коли почнемо роботи, не знаємо. Чекаємо коригування проєкту й висновок експертів”.