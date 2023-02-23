На початку вторгнення окупанти збили кілька своїх літаків — Financial Times

У перші дні повномасштабної війни російські військові помилково збили декілька власних літаків.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Точну кількість збитих літаків не називають. Але співрозмовник з числа офіційних осіб США розповів, що «можливо, йдеться не про двозначні цифри збитих літаків, але їх було більше, ніж один або два».

«Вогню по своїх було багато», — сказав він.

На думку співрозмовника, на початку вторгнення серед окупантів «не було пілотів із бойовим досвідом, які були б готові літати над Україною і ризикувати власним життям у цій божевільній обстановці».

Зазначають, що росіянам не вистачало пілотів, у яких також був досвід бойових операцій із залученням сухопутних військ.

Також про цю інформація виданню підтвердив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

«Так вийшло. (Влучання були — Прим. ред.) з артилерії, з танків, і ми навіть це бачили з наших перехоплень їхніх розмов. Вони збивали власні вертольоти і збивали власні літаки», — розповів Скібіцький.

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