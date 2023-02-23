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Суд арештував майно дружини Медведчука Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн

23.02.2023

Суд арештував майно дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко. Зокрема, компаній, які фінансували окупаційні угруповання рф.

Їх загальна вартість — більш ніж 5,6 млрд грн, повідомили в СБУ.

Йдеться про пакети по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній.

Також під арештом опинились дві земельні ділянки, чотири будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів.

Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Зокрема, київські «Терра-Інвест», «Укркапітал» і «Спорт-Тур».

Саме ці компанії заснували фірму за законами рф, через яку фігурантка переводила мільйонні суми на рахунки росгвардії та мвс рф в Криму, а також сплачувала «податки» до бюджету рф.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомили про підозру Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми за фінансування повалення конституційного ладу України. За цією ж статтею підозрюють топменеджера «Укркапіталу» і «Спорт-Туру». Зловмисника затримано, він перебуває під вартою.

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