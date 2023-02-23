Суд арештував майно дружини Медведчука Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн

Суд арештував майно дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко. Зокрема, компаній, які фінансували окупаційні угруповання рф.

Їх загальна вартість — більш ніж 5,6 млрд грн, повідомили в СБУ.

Йдеться про пакети по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній.

Також під арештом опинились дві земельні ділянки, чотири будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів.

Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Зокрема, київські «Терра-Інвест», «Укркапітал» і «Спорт-Тур».

Саме ці компанії заснували фірму за законами рф, через яку фігурантка переводила мільйонні суми на рахунки росгвардії та мвс рф в Криму, а також сплачувала «податки» до бюджету рф.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомили про підозру Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми за фінансування повалення конституційного ладу України. За цією ж статтею підозрюють топменеджера «Укркапіталу» і «Спорт-Туру». Зловмисника затримано, він перебуває під вартою.

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