Вручення повістки не за місцем реєстрації: що робити і куди звертатися

У зв’язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації, повістки продовжують видавати чоловікам від 18 до 60 років, зокрема, у громадських місцях. Часто трапляється так, що її можуть видати не за місцем обліку військовозобов’язаного.

Майор ЗСУ Олександр Мельничук у коментарі NV пояснив, що робити, коли повістку вручили чоловіку, який стоїть на обліку в іншому місті, районі чи області.

Що робити, якщо повістку видали не за місцем обліку

У випадку, коли повістки видають на вулицях, часто трапляється так, що чоловіки отримують її не за місцем обліку. Наприклад, коли людина працює у Києві, а зареєстрована у Львові.

«Якщо вона в Києві отримала, вона приходить у Києві та пояснює, що вона зареєстрована в такому-то місці. Далі з ТЦК розрулююється питання ― чи йти в Києві, чи їхати до Львова», — пояснив Мельничук.

Він наголосив, що нас час дії воєнного стану чоловіки не мають права змінювати місце проживання без дозволу голови ТЦК. Якщо потрібно змінити місце реєстрації, то обов’язково має відбутися обмін документами з Територіальним центром .

Хто може видавати повістки

Згідно зі статтею 56 Положення про підготовку і проведення призову громадян України, повістки маюь право видавати:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності;

представники закладів освіти;

посадові особи районного або міського ТЦК.

Зазначені особи видають повістки зразка, вказаного в Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну 1487.

Раніше Федоров розповів, чи будуть розсилати повістки у «Дії».

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