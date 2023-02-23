Все про структуру ЗСУ: роди військ, назви частин, військові звання,

Збройні сили України — основа Сил оборони у відсічі російської агресії.
Сhas News розповідає про структуру ЗСУ, військові звання та базові військові підрозділи.
Армійські військові звання ЗСУ по порядку
Сучасний перелік звань рядового, сержантського і старшинського складу, а також нові генеральські звання затвердили у 2020 році.
ЗСУ мають два типи рангів — армійські та корабельні.
Рядовий склад ЗСУ
- рекрут (до прийняття присяги);
- солдат;
- старший солдат.
Сержантський склад ЗСУ: звання
Молодший сержантський склад:
- молодший сержант;
- сержант
Старший сержантський склад:
- старший сержант;
- головний сержант;
- штаб-сержант.
Вищий сержантський склад:
- майстер-сержант;
- старший майстер-сержант;
- головний майстер-сержант.
Офіцерський склад ЗСУ: звання
Молодший офіцерський склад:
- молодший лейтенант;
- лейтенант;
- старший лейтенант;
- капітан.
Старший офіцерський склад:
- майор;
- підполковник;
- полковник.
Вищий офіцерський склад ЗСУ: звання
- бригадний генерал;
- генерал-майор;
- генерал-лейтенант;
- генерал.