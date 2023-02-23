Все про структуру ЗСУ: роди військ, назви частин, військові звання,

Збройні сили України — основа Сил оборони у відсічі російської агресії.

Сhas News розповідає про структуру ЗСУ, військові звання та базові військові підрозділи.

Армійські військові звання ЗСУ по порядку

Сучасний перелік звань рядового, сержантського і старшинського складу, а також нові генеральські звання затвердили у 2020 році.

ЗСУ мають два типи рангів — армійські та корабельні.

Рядовий склад ЗСУ

рекрут (до прийняття присяги);

солдат;

старший солдат.

Сержантський склад ЗСУ: звання

Молодший сержантський склад:

молодший сержант;

сержант

Старший сержантський склад:

старший сержант;

головний сержант;

штаб-сержант.

Вищий сержантський склад:

майстер-сержант;

старший майстер-сержант;

головний майстер-сержант.

Офіцерський склад ЗСУ: звання

Молодший офіцерський склад:

молодший лейтенант;

лейтенант;

старший лейтенант;

капітан.

Старший офіцерський склад:

майор;

підполковник;

полковник.

Вищий офіцерський склад ЗСУ: звання