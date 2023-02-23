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Все про структуру ЗСУ: роди військ, назви частин, військові звання,

23.02.2023

Збройні сили України — основа Сил оборони у відсічі російської агресії.

Сhas News розповідає про структуру ЗСУ, військові звання та базові військові підрозділи.

Армійські військові звання ЗСУ по порядку

Сучасний перелік звань рядового, сержантського і старшинського складу, а також нові генеральські звання затвердили у 2020 році.

ЗСУ мають два типи рангів — армійські  та корабельні.

Рядовий склад ЗСУ

  • рекрут (до прийняття присяги);
  • солдат;
  • старший солдат.

Сержантський склад ЗСУ: звання

Молодший сержантський склад:

  • молодший сержант;
  • сержант

Старший сержантський склад:

  • старший сержант;
  • головний сержант;
  • штаб-сержант.

Вищий сержантський склад:

  • майстер-сержант;
  • старший майстер-сержант;
  • головний майстер-сержант.

Офіцерський склад ЗСУ: звання

Молодший офіцерський склад:

  • молодший лейтенант;
  • лейтенант;
  • старший лейтенант;
  • капітан.

Старший офіцерський склад:

  • майор;
  • підполковник;
  • полковник.

Вищий офіцерський склад ЗСУ: звання

  • бригадний генерал;
  • генерал-майор;
  • генерал-лейтенант;
  • генерал.

 