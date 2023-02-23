Напрямок Маріуполя вже не є абсолютно недосяжним для ЗСУ — Гуменюк

Після серії вибухів в окупованому Маріуполі місто більше «не є абсолютно недосяжним» для українських військових.

Про це в ефірі телемарафону заявила Наталя Гуменюк, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

«На даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним», — розповіла Гуменюк.

Також, за її словами, зараз у Чорному морі перебуває чотири ворожих кораблі. Ракетоносії серед них відсутні.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 23 лютого повідомляв про вибухи у районі металургійного комбінату ім. Ілліча, аеродрому та у центрі міста.

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