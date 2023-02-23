Програма обміну старих ламп на нові LED запрацює в селах України

З 25 лютого проєкт обміну старих ламп розжарювання на нові LED запрацює і в селах України.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Крім того, обміняти лампи зможуть мешканці прифронтових сіл Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

Мешканці сіл із населенням понад 2 тис. людей зможуть подати заявку на обмін ламп через «Дію». Для цього потрібно у розділі «Послуги» обрати «Обмін лампочок» і вказати контактний номер телефону та відділення «Укрпошти», де їх можна отримати.

У населених пунктах, яких немає в переліку, лампи можна обміняти без попереднього замовлення безпосередньо у відділенні «Укрпошти». Для цього буде потрібен паспорт, ідентифікаційний код та старі лампами для обміну.

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