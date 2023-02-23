Іспанія розглядає можливість передати Україні до 10 танків Leopard

Іспанія може збільшити кількість танків Leopard 2, які надасть Україні, до 10 одиниць.

Про це на брифінгу заявив іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес під час візиту до Києва.

За його словами, країна поставить обіцяні раніше шість танків, але хоче збільшити цю цифру.

«Іспанія надасть шість танків Leopard 2А4. У найближчі тижні ми побачимо, чи зможемо підняти цю цифру до 10», — сказав Санчес.

Також премʼєр розповів, що перші українські військовослужбовці вже розпочали навчання на Leopard в Іспанії. А саму поставку бойових машин планують синхронізувати з завершенням військових навчань.

Нагадаємо, танки Leopard 2 Україні також мають передати Німеччина, Польша, Канада та Португалія.

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