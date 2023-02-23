24 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 24 лютого

Сьогодні — річниця повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, початок великої війни.

Естонія відзначає День незалежності.

В Мексиці — День прапора.

Іран відзначає День інженера

Парагвай — День жінки.

В Таїланді — День художника.

У Швеції відзначають День шведських фінів.

А в Румунії і Молдові святкують Драгобете — традиційне свято на честь закінчення зими та приходу весни. За місцевою міфологією, Драгобете був сином Баби Докії, він — головний герой міфу про прихід весни. За переказами, Діва Марія за велику доброту Драгобете зробила його покровителем любові.

Яке релігійне свято 24 лютого

Сьогодні за церковним календарем — День святого Власа.

Наші предки вважали святого Власа покровителем худоби, особливо корів. Цього дня по дворах служили молебні, вносили образ святого в стайню або загороду, де стояв скот, кропили худобу свяченою водою та обкурювали ладаном.

День ангела 24 лютого

Іменини в цей день святкують Влас, Дмитро, Федора, Захар, Всеволод, Гаврило.

Які історичні події стались 24 лютого

1466 — в Брюгге (Бельгія) відбулась перша з відомих лотерей. Її організувала вдова фламандського художника Яна ван Ейка.

1582 — Григорій XIII підписав папську буллу, за якою реформовано юліанський календар і запроваджено новий, що пізніше отримав назву григоріанський.

1656 — первосвященики російської православної церкви повеліли хреститися трьома пальцями замість двох.

1768 — Росія і Польща уклали Варшаві договір, який урівняв в правах католиків, православних і протестантів.

1918 — проголошена незалежність Естонії.

1938 — з’явилася у продажу перша зубна щітка зі щетиною з нейлону.

1946 — Хуан Перон переміг на виборах президента Аргентини.

1955 — в Багдаді підписано договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднались Велика Британія, Іран та Пакистан.

1961 — урочисто відкрито аеропорт Орлі у Парижі.

2008 — Фідель Кастро офіційно подав у відставку з поста голови уряду Куби.

2022 — за наказом володимира путіна росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Хто народився 24 лютого

1463 — Джованні Піко делла Мірандолла, італійський мислитель-гуманіст.

1557 — Матвій Габсбург, король Угорщини (1608—1619), титулярний король Галичини та Володимирії, Богемії (1611—1619), імператор Священної Римської імперії (1612—1619).

1597 — Венсан Вуатюр, французький поет, член Французької академії.

1619 — Шарль Лебрен, французький живописець.

1897 — В’ячеслав Левандовський, український художник, аніматор, один з засновників української анімації.

1917 — Тетяна Яблонська, український живописець.

1930 — Григорій Чапкіс, український хореограф.

1932 — Мішель Легран, французький композитор, піаніст, диригент.

1955 — Стів Джобс, американський підприємець і винахідник, співзасновник компанії Apple.

1955 — Ален Прост, французький автогонщик, чотириразовий чемпіон Формули-1.

1959 — Володимир Горянський, український актор.

1977 — Флойд Мейвезер, непереможний американський боксер-професіонал, колишній чемпіон світу.

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