24 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 24 лютого
Сьогодні — річниця повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, початок великої війни.
Естонія відзначає День незалежності.
В Мексиці — День прапора.
Іран відзначає День інженера
Парагвай — День жінки.
В Таїланді — День художника.
У Швеції відзначають День шведських фінів.
А в Румунії і Молдові святкують Драгобете — традиційне свято на честь закінчення зими та приходу весни. За місцевою міфологією, Драгобете був сином Баби Докії, він — головний герой міфу про прихід весни. За переказами, Діва Марія за велику доброту Драгобете зробила його покровителем любові.
Яке релігійне свято 24 лютого
Сьогодні за церковним календарем — День святого Власа.
Наші предки вважали святого Власа покровителем худоби, особливо корів. Цього дня по дворах служили молебні, вносили образ святого в стайню або загороду, де стояв скот, кропили худобу свяченою водою та обкурювали ладаном.
День ангела 24 лютого
Іменини в цей день святкують Влас, Дмитро, Федора, Захар, Всеволод, Гаврило.
Які історичні події стались 24 лютого
1466 — в Брюгге (Бельгія) відбулась перша з відомих лотерей. Її організувала вдова фламандського художника Яна ван Ейка.
1582 — Григорій XIII підписав папську буллу, за якою реформовано юліанський календар і запроваджено новий, що пізніше отримав назву григоріанський.
1656 — первосвященики російської православної церкви повеліли хреститися трьома пальцями замість двох.
1768 — Росія і Польща уклали Варшаві договір, який урівняв в правах католиків, православних і протестантів.
1918 — проголошена незалежність Естонії.
1938 — з’явилася у продажу перша зубна щітка зі щетиною з нейлону.
1946 — Хуан Перон переміг на виборах президента Аргентини.
1955 — в Багдаді підписано договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднались Велика Британія, Іран та Пакистан.
1961 — урочисто відкрито аеропорт Орлі у Парижі.
2008 — Фідель Кастро офіційно подав у відставку з поста голови уряду Куби.
2022 — за наказом володимира путіна росія розпочала повномасштабну війну проти України.
Хто народився 24 лютого
1463 — Джованні Піко делла Мірандолла, італійський мислитель-гуманіст.
1557 — Матвій Габсбург, король Угорщини (1608—1619), титулярний король Галичини та Володимирії, Богемії (1611—1619), імператор Священної Римської імперії (1612—1619).
1597 — Венсан Вуатюр, французький поет, член Французької академії.
1619 — Шарль Лебрен, французький живописець.
1897 — В’ячеслав Левандовський, український художник, аніматор, один з засновників української анімації.
1917 — Тетяна Яблонська, український живописець.
1930 — Григорій Чапкіс, український хореограф.
1932 — Мішель Легран, французький композитор, піаніст, диригент.
1955 — Стів Джобс, американський підприємець і винахідник, співзасновник компанії Apple.
1955 — Ален Прост, французький автогонщик, чотириразовий чемпіон Формули-1.
1959 — Володимир Горянський, український актор.
1977 — Флойд Мейвезер, непереможний американський боксер-професіонал, колишній чемпіон світу.
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