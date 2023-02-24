Китай оприлюднив свій «мирний план» із 12 пунктів щодо війни в Україні

Китай представив так званий «мирний план» зі своїми ідеями щодо припинення війни рф проти України.
«Позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні» оприлюднили в МЗС країни. Документ складається з 12 пунктів:
- Повага до суверенітету всіх країн
- Відмова від «менталітету холодної війни»
- Припинення військових дій
- Відновлення мирних переговорів
- Вирішення гуманітарної кризи
- Захист цивільного населення та військовополонених
- Безпека атомних електростанцій
- Зменшення стратегічних ризиків
- Сприяння експорту зерна
- Припинення «односторонніх санкцій»
- Підтримка стабільності промислових ланцюгів і поставок
- Сприяння післявоєнній відбудові.
Також у китайському документі наголосили у недопустимості застосування ядерної зброї.
«Важливо підтримувати зустрічні кроки Москви і Києва на користь якнайшвидшого відновлення прямого діалогу, поступового зниження напруженості ситуації і повного припинення військових дій», — йдеться в повідомленні.
У МЗС країни відзначили, що нібито «односторонні санкції та максимальний тиск не вирішують проблему, алише створюють нові проблеми».
Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати росію у найближчі місяці. Він планує закликати путіна до багатосторонніх мирних переговорів повторити застереження щодо використання ядерної зброї.
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