Китай оприлюднив свій «мирний план» із 12 пунктів щодо війни в Україні

Китай представив так званий «мирний план» зі своїми ідеями щодо припинення війни рф проти України.

«Позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні» оприлюднили в МЗС країни. Документ складається з 12 пунктів:

Повага до суверенітету всіх країн

Відмова від «менталітету холодної війни»

Припинення військових дій

Відновлення мирних переговорів

Вирішення гуманітарної кризи

Захист цивільного населення та військовополонених

Безпека атомних електростанцій

Зменшення стратегічних ризиків

Сприяння експорту зерна

Припинення «односторонніх санкцій»

Підтримка стабільності промислових ланцюгів і поставок

Сприяння післявоєнній відбудові.

Також у китайському документі наголосили у недопустимості застосування ядерної зброї.

«Важливо підтримувати зустрічні кроки Москви і Києва на користь якнайшвидшого відновлення прямого діалогу, поступового зниження напруженості ситуації і повного припинення військових дій», — йдеться в повідомленні.

У МЗС країни відзначили, що нібито «односторонні санкції та максимальний тиск не вирішують проблему, алише створюють нові проблеми».

Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати росію у найближчі місяці. Він планує закликати путіна до багатосторонніх мирних переговорів повторити застереження щодо використання ядерної зброї.

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