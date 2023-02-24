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Китай оприлюднив свій «мирний план» із 12 пунктів щодо війни в Україні

24.02.2023

Китай представив так званий «мирний план» зі своїми ідеями щодо припинення війни рф проти України.

«Позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні» оприлюднили в МЗС країни. Документ складається з 12 пунктів:

  • Повага до суверенітету всіх країн
  • Відмова від «менталітету холодної війни»
  • Припинення військових дій
  • Відновлення мирних переговорів
  • Вирішення гуманітарної кризи
  • Захист цивільного населення та військовополонених
  • Безпека атомних електростанцій
  • Зменшення стратегічних ризиків
  • Сприяння експорту зерна
  • Припинення «односторонніх санкцій»
  • Підтримка стабільності промислових ланцюгів і поставок
  • Сприяння післявоєнній відбудові.

Також у китайському документі наголосили у недопустимості застосування ядерної зброї.

«Важливо підтримувати зустрічні кроки Москви і Києва на користь якнайшвидшого відновлення прямого діалогу, поступового зниження напруженості ситуації і повного припинення військових дій», — йдеться в повідомленні.

У МЗС країни відзначили, що нібито «односторонні санкції та максимальний тиск не вирішують проблему, алише створюють нові проблеми».

Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати росію у найближчі місяці. Він планує закликати путіна до багатосторонніх мирних переговорів повторити застереження щодо використання ядерної зброї.

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