ЄС не узгодив нові санкції проти рф через Польщу, яка вимагає посилити обмеження

Учора, 23 лютого, Європейський Союз не зміг узгодити 10 пакет санкцій проти рф до річниці вторгнення через Польщу.

Про це пише Politico.

Співрозмовники видання зазначають, що досягли майже згоди щодо пакету, але Польща не згодна із запропонованими обмеженнями на імпорт синтетичного каучуку. На думку країни, ці санкції недостатньо жорсткі.

Деякі країни виступали за повну заборону, але, намагаючись заспокоїти інші країни, які залежать від цього імпорту, Комісія запропонувала встановити ліміт квоти на рівні 560 тис. метричних тонн, сказав один з дипломатів ЄС. За словами польського чиновника, це більше, ніж імпортують зараз.

«Ми не блокуємо санкції. Ми просто хочемо, щоб вони мали сенс», — сказав один серед польських чиновників.

Так, згоди щодо імпорту синтетичного каучуку пункту досягти не вдалося, водночас, за словами джерел, інші пункти погодили.

Видання повідомляє, що переговори щодо санкцій продовжаться сьогодні, 24 лютого, і перетинатимуться з офіційними заходами на честь річниці вторгнення. Це ставить під сумнів обіцянку президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, запровадити 10 пакет обмежень до 24 лютого.

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