Рік війни у цифрах: росія випустила по Україні 5 тис. ракет, а тривога лунала понад 21 тис. разів

Приблизно о 5 ранку 24 лютого 2022 року українці по всій країні прокинулися під звуки перших ракетних ударів — росія почала повномасштабну війну в Україні.

Сьогодні минає рік від того страшного дня, коли життя кожного українця розділилось на до і після.

Chas News згадує скільки разів росія обстріляла Україну, яка кількість тривог пронула по всій країні та які головні перемоги здобули ЗСУ за рік великої війни.

Скільки повітряних тривог лунало за рік війни

За рік в усіх областях України прозвучало 21256 тривог. Найдовша тривога тривала 18 годин у місті Нікополь (Дніпропетрівська область). Середня тривалість по країні — 57 хв. Найчастіше вона лунала по середам.

За час воєнного стану в Києві пролунало 678 тривог. Загальна тривалість повітряної тривоги становила понад 758 годин.

Скільки ракет росія випустила по Україні

Від початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні майже 5 тис. ракет, завдала 3,5 тис. авіаційних ударів і 1,1 тис. ударів із застосуванням безпілотників.

Скільки техніки рф втратила в Україні

З 24 лютого 2022 року армія рф втратила в Україні понад 9 тис. одиниць військової техніки. За інформацією проєкту Oryx, окупанти втратили 5942 одиниці техніки, з них 268 пошкоджено та 2782 захоплено. При цьому 376 одиниць росіяни просто кинули на полі бою.

Із загального числа втраченої російської техніки 1769 — танків, в тому числі знищено — 1039, пошкоджено — 85, покинуто на полі бою — 96, ще 549 захоплені.

Також росіяни втратили 73 літака, з яких 66 — знищено, та 7 пошкоджено.

У цей список входять тільки знищені транспортні засоби та техніка, про які є фото- або відеозаписи.

Які втрати росіян у війні проти України

За час повномасштабної війни проти України росія всього кілька разів називала свої дані про втрати, причому їх було в кілька разів занижено. За останньою оцінкою США, озвученою на початку лютого, вбито та поранено вже близько 200 тис. російських військових. За інформацією Генштабу ЗСУ, знищено вже понад 145 тис. окупантів

Рекордними втрати були на початку повномасштабного вторгнення: у період з 24 лютого до 2 березня українські захисники знищили 9 тис. окупантів.

Збитки України від війни

За підрахунками Центру економічної стратегії прямі збитки України від війни станом на початок грудня 2022 року оцінювались у $135,9 млрд.

Зокрема, збитки від руйнування житлових будинків оцінюються в $52,5 млрд; інфраструктури — $35,6 млрд; підприємств і промисловості — $13 млрд; агропромислового сектора — $6,6 млрд; енергетики — $6,8 млрд; системи освіти — $8,2 млрд. Навколишньому середовищу було завдано збитків на $14 млрд.

Ключові перемоги ЗСУ за рік війни

Українські військові за рік повномасштабного вторгнення російської армії досягли чимало успіхів. З усіх перемог наших захисників в Міноборони України виділили десять основних:

Оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому-квітні 2022 року.

Масовий опір мирного населення російським окупантам на тимчасово зайнятих загарбниками територіях.

Вигнання окупантів із півночі України та повну деокупацію Київської, Чернігівської та Сумської областей.

знищення російського крейсера «Москва»

Звільнення острова Зміїний.

Знищення системи логістики російських окупаційних військ на півдні та сході України у червні та серпні 2022 року.

Вигнання російських окупантів із Харківської області у вересні-жовтні 2022 року.

Вигнання російських окупантів із Херсонської області у вересні-жовтні 2022 року.

Успішна робота сил ППО.

Стримування наступу окупантів на сході України.

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