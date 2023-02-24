У США відреагували на «мирний план» Китаю щодо війни в Україні

В адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на пропозиції Китаю щодо врегулювання війни росії проти України. Зазначають, що КНР могли б зупинитися на першому пункті.

Про це заявив радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейка Саллівана, пише СNN.

«Ну, моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй», — сказав він.

Салліван наголосив, війна «може закінчитися завтра», якщо рф припинить вогонь та виведе свої війська з України.

«Україна не нападала на росію, НАТО не нападало на росію, США не нападали на росію. Це була війна вибору, яку розпочав путін», — додав радник американського президента.

Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати росію у найближчі місяці. Він планує закликати путіна до багатосторонніх мирних переговорів повторити застереження щодо використання ядерної зброї.

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