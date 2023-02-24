СБУ знешкодила агентів фсб, яка «наводила» ракети на лікарні на півдні (відео)

Співробітники Служби безпеки на півдні знешкодили шістьох російських агентів, які збирали розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та правоохоронців.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадниками виявились місцеві мешканці, яких після початку вторгнення завербував кадровий співробітник управління фсб рф.

Один зі зловмисників прикидався волонтером. Під приводом доставки допомоги на фронт він прибував на позиції українських захисників, де збирав інформацію для рф.

Також зрадники об’їжджали прифронтову місцевість та інформували росіян про місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі лікарень.

Розвіддані передавали через створений анонімний Telegram-канал. Отриману інформацію росіяни використовували для проведення ракетних ударів. Саме за «наводкою» агентів росіяни обстрілювали медзаклади на півдні.

За кожне успішно виконане завдання зрадники отримували гроші. Сума залежала від важливості об’єкта та складності збору інформації про нього. Також у разі захоплення південних регіонів загарбники обіцяли агентам «посади» в окупаційних адміністраціях.

Співробітники СБУ затримали зловмисників під час спроб визначення геолокацій декількох українських лікарень та енергооб’єктів. Під час обшуків в оселі поплічників ворога виявили телефони із доказами злочинних дій та банківські картки, на які надходила «винагорода» від агресора.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за держзраду та поширення інформації про переміщення ЗСУ. Суд обрав міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Агентам загрожує 15 років або довічне позбавлення волі.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.