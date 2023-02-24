Майже півмільйона українців надіслали дані про окупантів у «єВорог»

Українці на окупованих терироторіях допомогають ЗСУ боротися із ворогом. 462 тисячі користувачів запускали чатбот «єВорог».

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

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Смартфони стали дієвою зброєю в цій кібервійні. Мінцифри повідомляє, що понад 462 тисячі користувачів запускали «єВорог». Та залишали заявки про: колаборантів, позиції окупантів та їхню техніку, вибухонебезпечні предмети та вбивць в Ірпені, Бучі, Гостомелі.

Завдяки небайдужості та пильності українців Сили оборони України швидше координуються для виконання завдань.