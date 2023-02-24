Китай представив свій “мирний план” із 12 пунктів щодо війни Росії в Україні

Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий “мирний план” зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.
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У день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий “мирний план”, опублікувавши “Позицію Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні”.
Оприлюднений документ складається з 12 пунктів:
- Повага до суверенітету всіх країн
- Відмова від “менталітету холодної війни”
- Припинення військових дій
- Відновлення мирних переговорів
- Вирішення гуманітарної кризи
- Захист цивільного населення та військовополонених
- Забезпечення безпеки атомних електростанцій
- Зменшення стратегічних ризиків
- Сприяння експорту зерна
- Припинення “односторонніх санкцій”
- Підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок
- Сприяння післявоєнній відбудові.
“Важливо підтримувати зустрічні кроки Москви і Києва на користь якнайшвидшого відновлення прямого діалогу, поступового зниження напруженості ситуації і повного припинення військових дій”, – ідеться, зокрема, в документі.
Крім того, на думку Китаю, “односторонні санкції (не затверджені Радбезом ООН – ред.) та максимальний тиск не можуть вирішити проблему, вони лише створюють нові проблеми”.
Також у документі КНР зазначається, що неприпустимим є “застосування ядерної зброї”.
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