Фонд Елтона Джона пожертвував Україні майже 5 мільйонів гривень на медичне обладнання

Фонд британського музиканта Елтона Джона пожертвував Україні через фандрейзингову платформу UNITED24 майже 5 мільйонів гривень ($125 тис.) на медичне обладнання для допомоги хворим на ВІЛ та СНІД.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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Фонд музиканта виділяє гроші на закупівлю 10 біохімічних аналізаторів крові.
“Обіцянка, яку я дав з київської сцени, залишається незмінною: я підтримуватиму народ України, як ніколи раніше”, — заявив музикант.
У квітня 2022 року Елтон Джон долучився до акції Stand up for Ukraine, коли зірки зі всього світу закликали допомагати українським біженцям.
А у червні він зупинив концерт, щоб звернути увагу залу на українку з синьо-жовтим прапором.
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