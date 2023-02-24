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Фонд Елтона Джона пожертвував Україні майже 5 мільйонів гривень на медичне обладнання

24.02.2023

Фонд британського музиканта Елтона Джона пожертвував Україні через фандрейзингову платформу UNITED24 майже 5 мільйонів гривень ($125 тис.) на медичне обладнання для допомоги хворим на ВІЛ та СНІД.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Фонд музиканта виділяє гроші на закупівлю 10 біохімічних аналізаторів крові.

“Обіцянка, яку я дав з київської сцени, залишається незмінною: я підтримуватиму народ України, як ніколи раніше”, — заявив музикант.

У квітня 2022 року Елтон Джон долучився до акції Stand up for Ukraine, коли зірки зі всього світу закликали допомагати українським біженцям.

А у червні він зупинив концерт, щоб звернути увагу залу на українку з синьо-жовтим прапором.

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