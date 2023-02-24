У Києві швейцарський художник освітив будівлі “світлом незламності”

Учора, 23 лютого, у Києві підсвітили будівлі, аби вшанувати пам’ять жертв російської агресії в рамках арт-туру “Вшанування пам’яті. Світло для надії” швейцарського художника зі світла Геррі Хофштеттер. Триватиме це з 22 по 27 лютого по всій Україні.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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Така акція солідарності має на меті принести українцям надію та світло, яких вони були позбавлені протягом року агресивної війни, сповненого трагедій і руйнувань.
Фото: Олександр Ткаченко / Telegram
“Особливість його робіт в тому, що для кожної будівлі він знаходить свій сюжет. Для Опери – музиканти, що грають під час тривог. Для Укрпошти — відома на весь світ марка з кораблем та реліз нової марки з роботою Бенксі, який відбудеться 24 лютого”, — написав міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram.
Фото: Олександр Ткаченко / Telegram
Для лікарні “Охматдит” художник створив дитячі малюнки. Попри мороз, темряву та втому, лікарі та діти вийшли на вулицю, щоб побачити це диво на власні очі, додав міністр.
Фото: Олександр Ткаченко / Telegram
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