Китай веде переговори з рф про постачання дронів-камікадзе — Spiegel

Росія веде перемовини з китайським виробником безпілотників Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology про виробництво дронів-камікадзе для рф.

Про це пише Spiegel.

За даними джерел, китайська компанія погодилася виготовити і передати 100 прототипів дронів ZT-180 Міноборони рф. Їх можуть поставити до квітня. Такі безпілотники здатні нести бойову частину від 35 до 50 кг.

Експерти зазначають, що китайські дрони можуть бути схожими на іранські Shaheed-136.

Видання зазначає, що на наступному етапі китайська компанія планує передати рф компоненти та технології для виробництва дронів. Так, окупанти зможуть виготовляти близько 100 дронів на місяць.

Також журналісти повідомляють, що Китай постачає замовникам з рф цивільні безпілотники, які використовували для воєнної розвідки. Зокрема, країна-агресор отримувала такі БПЛА від Китаю через ОАЕ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай «підходить до межі» надання летальної військової допомоги рф. Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна поки не має фактів надання летальної зброї з боку Китаю, пише Укрінформ.

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